Во Львове самолет выкатился за взлетную полосу: пассажиров эвакуировали

В аэропорту Львова самолет с пассажирами выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы из-за сложных погодных условий, людей эвакуировали.

По информации пресс-службы Международного аэропорта Львов в Facebook, сегодня около 7.00 в связи со сложными погодными условиями (переохлажденный дождь) во время разворота в торце полосы за пределы ВПП выкатился самолет авиакомпании МАУ, который направлялся на выполнение рейса в Киев (рейс PS034).

Пассажиры и багаж эвакуированы, пострадавших нет. С пассажирами работает представитель авиакомпании".

Впоследствии с летного поля успешно эвакуировали и сам самолет.

Аэропорт планирует возобновить работу после 12:00.