В Верховной Раде пытаются затянуть ликвидацию «площадок Яценко»

Часть народных депутатов преднамеренно подают многочисленные поправки в законопроект 2047-Д (отмена «площадок Яценко»), чтобы затянуть процесс принятия закона, сообщает КАПИТАЛ.

Об этом сообщил нардеп и член комитета Марьян Заблоцкий в Facebook.

По его словам, сторонники коррупционных схем подали почти 1000 поправок в законопроект 2047-Д.

«Почти все правки абсурдные: слова переставить местами, то так, то эдак. Расчет прост — если Рада возьмется за рассмотрение, то потребуется не менее недели чтобы пройтись по каждой правке если на них настаивать. А настаивать сидящие на потоках, точно будут», — заявил Заблоцкий.

Нардеп пишет, что из-за рассмотрения поправок придется на неделю отложить принятие других важных законов.

«Типа угроза такая — отмените схему, то придется на неделю отложить все реформы. Это одновременно красиво и преступно. Скоро будет опубликована сравнительная таблица законопроекта со всеми правками, и вы увидите всех героев и сторонников коррупционных схем. Все маски будут сняты. Не переключайтесь », - резюмировал Заблоцкий.

Напомним, что после принятия бюджета на 2018 год все продавцы или покупатели недвижимости обязаны сверять цены на квартиры, помещения, дома и землю с электронной базой Фонда государственного имущества. Цель — сделать невозможным занижение оценочной стоимости объектов.

Позже появились первые компании-посредники, которые обеспечивали доступ к электронной базе Фонда госимущества базы. Их назвали «авторизованными электронными площадками». Все эти посредники, вероятно, имеют одного бенефициара и связанные с депутатом Антоном Яценко.

Площадки просто «пересылали данные» от оценщика к Единой базе ФГИУ и получали за это с каждой оценки по несколько сотен гривен, сейчас — 500-1800 гривен.

В октябре 2019 года народные депутаты от «Слуги народа» и «Голоса» зарегистрировали в Раде законопроект № 2047, который убирал схему с электронными площадками, но не касался проблемы занижения стоимости недвижимости оценщиками.

Как альтернативным другой группой депутатов Слуги народа, было зарегистрировано законопроект № 2047-1, который расширяет деятельность площадок и уничтожает оценщиков.

В конце концов был зарегистрирован еще один законопроект 2047-д, который ликвидировал деятельность площадок, и на который не удалось собрать голосов в комитете. Именно это голосование фигурировало в скандале о 30 000 долларов, которые якобы предлагали депутатам, за бойкот инициативы о ликвидации авторизованных площадок.

31 октября комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал ликвидацию частных электронных площадок для оценки недвижимого имущества.