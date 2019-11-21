Вся правда о протестах в Гонконге

Сенат Конгресса США единогласно принял законопроект «О правах человека и демократии в Гонконге», позволяющий Вашингтону оказывать неприкрытое давление на китайских чиновников, под предлогом нарушения прав человека в Специальном административном районе Гонконг. После согласования текста обеими палатами Конгресса законопроект передадут президенту США Дональду Трампу на подпись.

«Гонконг, мы слышим тебя. Мы — на твоей стороне», — написал в Twitter американский сенатор Марко Рубио, который внес законопроект о Гонконге. В последнее время редко случается, когда демократы и республиканцы демонстрируют столь редкое единодушие. «Сенат занял твердую позицию в поддержке населения Гонконга… Это важный шаг в привлечении Коммунистической партии Китая к ответственности за подрыв автономии города», — заявил председатель комитета Сената США по международным отношениям Джим Риш.

В ответ Заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй в прошедшую среду вызвал временного поверенного в делах Посольства США в Китае Уильяма Кляйна и выразил решительный протест в связи с принятием Сенатом США так называемого Законопроекта о правах человека и демократии в Сянгане (Гонконг).

Мы призываем американскую сторону немедленно принять эффективные меры для предотвращения становления данного законопроекта законом, немедленно прекратить вмешиваться в дела Сянгана и другие внутренние дела Китая. В противном случае Китай примет решительные контрмеры, и за все последствия будет отвечать американская сторона,

- решительно заявил Ма Чжаосюй.

К сожалению, приходится констатировать, что некоторые нечистоплотные политики и представители правительств западных стран, в том числе США и Великобритании, выступают с безосновательной критикой действий полиции Гонконга, пытающейся ограничить немотивированную жестокость и бесчинства протестующих, подобная критика искажает факты, и имеет своей целью скрыть факты насильственных действий. Что же там на самом деле происходит и почему якобы мирные протесты сопровождает такой высокий уровень жестокости?

Хроники гонконгского мятежа

Протестные движения в Гонконге имеют как ряд сходств, так и серьезные отличия от украинского Майдана 2014 года, но не смотря на очевидные отличия, в протестных событиях в Гонконге явно прослеживается подозрительное сходство с украинскими и их общий заказчик.

Собственно, и сами протесты в Гонконге начались в том же 2014 году в разгар украинского Майдана, 1 января прошли многотысячные демонстрации оппозиции с требованиями демократизации избирательной системы, проведения прямых выборов и отставки Лён Чаньина. Некоторые манифестанты даже пытались проникнуть на территорию штаба гонконгского гарнизона, это была первая попытка захвата правительственных учреждений – технология, широко применявшаяся в Украине в это же время.

Протестное движение, как и любая цветная революция сразу же получило звучное название: «движение зонтиков» - по аналогии с «революцией роз» в Грузии, «тюльпановой революцией» в Киргизии, «оранжевой революцией» и революцией Достоинства в Украине.

Звучное медийное название крайне необходимо, так как цель всех этих протестных акций – создание телевизионной картинки, являющейся неотъемлемой частью информационной спецоперации по захвату власти.

Почему в случае с Гонконгом не фигурирует слово революция? Да просто потому, что протесты проходят не в столице, и организаторами не ставится недостижимая задача захвата власти. Целью организаторов является в данном случае нанесение максимального имиджевого ущерба геополитическому сопернику.

Еще одним отличием от украинских майданов является отсутствие лагерей у мятежников, они перемещаются мобильно, появляясь в разных частях города, где, собственно, и создают неприятности полиции и мирным гражданам, не участвующим в протестах.

Одной из причин тому – достаточно высокий уровень жизни в китайской автономии, за дешево людей на участие в беспорядках не наймешь, потому акции получаются достаточно дорогостоящими для устроителей.

Важной мобилизующей составляющей любых протестных движений являются возможные социальные лифты, открывающиеся для участников в случае их победы. На майдане в Киеве «активисты» были такими же грантоедами, что и в правительстве, только ещё стоящими в очереди за доходными должностями. В китайском Гонконге все не так – студенты, участвующие в акциях, скорее, являются расходным материалом, и никакого продвижения по революционной социальной лестнице им не светит.

Другим немаловажным фактором мобилизации молодежи на протесты является фактор идеологического превосходства. И хотя никто не берется оспаривать тот факт, что в этническом смысле Гонконг является частью общего национального пространства с Китаем, однако и там, как в Украине, оппозиционные СМИ вбрасывают идеи какого-то мифического, чуть ли не «расового», превосходства гонконгцев над материковыми китайцами.

Последняя волна протестов стартовала 3 октября 2019 года, демонстранты вышли с зонтиками и фотоаппаратами, чтобы запечатлеть свою «мужественную борьбу» с «пекинским тоталитаризмом».

12 ноября отдельные иностранные СМИ опубликовали документ, в котором заявили о том, что протестующие использовали ложные слухи для «демонизации» полиции и администрации Гонконга. В действительности, своевольные высказывания, искажающие факты, в большинстве случаев являются сообщениями оппозиционных СМИ. Среди представителей оппозиции есть юристы, которые выискивают дыры в законодательстве, делая подрывную деятельность радикалов еще более губительной, есть и потерявшие человеческий облик учителя, подстрекающие незрелую молодежь к неоправданному насилию, и псевдожурналисты, оправдывающие преступления. Все они разными способами вводят в заблуждение общественность, напрямую получая финансовую помощь от зарубежных антикитайских сил.

14 ноября глава Политико-юридического бюро администрации Гонконга Чжэн Жохуа, прибывшая в Великобританию с официальным визитом была нагло атакована антикитайскими хулиганами, женщину сбили с ног, упав она повредила руку.

17 ноября вечером частный автомобиль неожиданно прорвал полицейский кордон недалеко от улицы Кэшидянь и дважды попытался сбить сотрудника полиции. Поскольку предупреждения не возымели действия, полицейский произвел выстрел в сторону автомобиля, после чего тот в спешке покинул место происшествия.

18 ноября ранним утром полиция задержала 20-летнюю женщину за участие в незаконных действиях на перекрестке улиц Мидунь и Цзодунь и вызвала машину скорой помощи для отправки ее в больницу, так как женщина получила травму головы.

Многочисленные бунтовщики атаковали скорую помощь и отбили задержанную. При этом два полицейских оказались заблокированы внутри автомобиля и подверглись атаке радикалов с применением камней, кирпичей и неизвестных жидких веществ. Бунтовщики препятствовали дорожному движению по всему Гонконгу, устроили поджоги в различных местах, включая университетский кампус и поезд метрополитена.

Экономика в опасности

Массовые акции протеста, охватившие Гонконг, ввергли мегаполис не только в пучину политического, но и экономического кризиса. По итогам текущего года впервые за последние десять лет специальный административный район КНР ожидает сокращение ВВП. Предположительно, падение составит 1,3%.

В третьем квартале текущего года экономика Гонконга продемонстрировала спад на уровне 3,2% по сравнению с предыдущим кварталом. В годовом исчислении снижение составило 2,9%.

Что касается внутреннего рынка. Социальные волнения с проявлением насилия в последние несколько месяцев отразились на числе посещающих Гонконг туристов, привели к значительному снижению потребительского спроса, ухудшили настроения инвесторов. Последние исследования показывают, что местный бизнес настроен пессимистично, поскольку нет признаков того, что протесты пойдут на спад. Беспорядки нанесли удар по туризму, торговле и транспортному сектору Гонконга.

Украинский след в Гонконге

В массовых беспорядках в Гонконге используются не только майданные технологии, обкатанные в Киеве, но и люди, получившие там опыт подрывной деятельности. Так 6 октября во время беспорядков гонконгская полиция задержала девять граждан Украины по обвинению в нападении на полицию в ходе несанкционированного митинга.

Что ждет наших горе-патриотов? Это гражданам Гонконга удалось временно отбиться от закона об экстрадиции преступников в материковый Китай, а иностранцев обязательно экстрадируют. Так что нас ждет, по всей видимости, очередное телешоу вызволения побратимов из китайских застенков. Только вот на кого их менять то будем?

Понятно, что, если украинские «патриоты» озаботились китайским «майданом», вопреки позиции собственного правительства, значит, их кто-то надоумил, а самое главное – профинансировал и откомандировал.

Однако, долго искать хозяев наших «патриотов» нет необходимости, как известно помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд не только выкармливала их «печеньками» на майдане, в далеком 2014 году, но и открыто заявляла о том, что США вложили 5 миллиардов долларов в украинскую революцию. Вполне логично за эти деньги и дальше использовать украинский ресурс в своих целях. Причём необходимо подчеркнуть, что Китай это одно из немногих направлений, где интересы правоконсервативных трампистов (условных республиканцев) и леволиберальных глобалистов (демократов) полностью совпадают.

И вот в начале сентября этого года, чудесным образом, в Гонконге для укрепления боевого духа протестующих демонстрируется фильм «Украина в огне». И хотя эта кондовая агитка, наскоро сляпанная на американские деньги, в Киеве, после февральских событий 2014 года, не блещет художественными достоинствами, с точки зрения организаторов, именно она должна убедить в том, что и «у гонконгцев все получится».

Пока протестующие в Гонконге осваивали украинский мятежный опыт при помощи кинематографа, другая группа развернула в Киеве театрализованную поддержку «гонконгских протестов».

Несложно сделать вывод, что заказчики требуют «продолжения банкета», то есть надо, чтобы накал беспорядков не спадал, чтобы состояние мятежа в Гонконге длилось как можно дольше, вот они и задействовали свои украинские резервы — их всё равно больше нигде не используешь, да и их не жаль.

Зачем нужен мятеж без надежды на победу?

На первый взгляд поведение американских спонсоров нелогично. Кому нужен мятеж ради мятежа? Ведь рано или поздно он будет подавлен, все участники будут взяты на учёт, в результате им будет закрыт путь к руководящим постам в китайской власти (включая власти Гонконга). Запад лишится огромного количества потенциальных агентов влияния.

Да и проблема, из-за которой начались протесты, давно решена. Закон об экстрадиции коренных гонконгцев на материк отозван. Теперь протестующие, по сути, требуют ликвидации китайского суверенитета над Гонконгом. Возможно, кому-то очень молодому и очень незрелому эта цель кажется достижимой и, возможно, даже эти надежды подпитываются лживыми заверениями заказчиков. Но серьезным политикам, стоящим за этим кровавым спектаклем, абсолютно ясно, что такой исход невозможен, пекинское руководство просто этого не допустит.

Вот и проясняется истинная задача этих протестов. Она заключается в том, чтобы ситуация стала неуправляемой, и Китай был вынужден применить силы с материка для наведения порядка в Гонконге. Вот тут уже «демократическая пресса» Запада раструбит на все лады о «тоталитарной жестокости», представляя Китай этаким монстром, душащим все светлое и прекрасное на своем пути! Они как алчные шакалы уже затаились в ожидании крови «сакральных жертв» «мирных протестов». И никого из этих достопочтенных господ не заботит, что речь идет о жизнях молодых людей, только начинающих свой путь на Земле.

Уже сегодня нечистоплотные западные СМИ в своих репортажах намеренно искажают события в Гонконге, замалчивают и обеляют преступления радикалов, вырывают факты из контекста, ставя на первые полосы стрельбу полиции, однако замалчивают обстоятельства, при которых бунтовщики выглядят неблаговидно, скромно умалчивая совершая об откровенных зверствах бунтующих, как это было с поджогом пожилого прохожего.

Все это делается для того, чтобы любыми возможными путями затормозить темпы развития китайского политического и экономического влияния в регионе и мире. Вашингтону позарез нужно выиграть время для выхода из внутреннего кризиса в надежде сохранить мировую гегемонию США в быстро меняющемся мире.

Китай в ответ проявляет сдержанность. Американцы настойчиво пытаются довести мятеж до той черты, после которой можно будет обвинить Китай неоправданном насилии.

Председатель КНР Си Цзиньпин на 11-м саммите БРИКС обнародовал «6 решительных позиций», в которых отметил, что самыми неотложными задачами для Гонконга в настоящее время являются прекращение насилия, обуздание хаоса и восстановление порядка. Си Цзиньпин указал, что продолжит неуклонно поддерживать администрацию Гонконга, полицию в деле осуществления правоохранительной деятельности в рамках закона и судебную власть, обеспечивающую равенство всех перед законом. Правительство Китая будет и впредь отстаивать государственный суверенитет и неизменность курса «одно государство, два строя» будет и дальше давать решительный отпор вмешательству каких-либо внешних сил во внутренние дела Гонконга.