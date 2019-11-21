Водителям следует помнить: кошки ищут тепло в автомобилях

На улице похолодало, и животные начинают искать, где бы погреться. В поисках тепла кошки находят самые необычные места, включая автомобили.

В тот момент, когда водитель заводит мотор, кошки попадают под ремень газораспределительного механизма. Иногда со спасением кошек из-под капота справляются сами автовладельцы, но нередко водители обнаруживают израненное животное под капотом уже после запуска двигателя. Для спасения кошки в таком случае приходится разбирать мотор.

Бывает, что животные устраиваются на колесе под крылом.

Автовладельцам, прежде чем сесть за руль, нужно осмотреть подкапотное пространство и колесные арки. Можно постучать по капоту, чтобы животное покинуло своё убежище.

Если животное уже пострадало, то ему требуется неотложная помощь врача! Постарайтесь как можно скорее доставить травмированное животное в клинику, не бросайте его умирать. Этому Рыжику повезло. Он остался жив.

Простые действия, которые не займут много времени, позволят избежать несчастного случая и спасти жизнь.

Компания Nissan даже запустила в Японии социальную рекламную кампанию, направленную на привлечение внимания к этой проблеме. Nissan просит автолюбителей постучать по кузову, перед тем, как тронуться в путь, чтобы животные могли вылезти.

Обычно жертвами становятся бездомные кошки, но иногда в ловушку попадают и дикие животные. Ранее сообщалось о спасении двух лисят, застрявших под капотом автомобиля.

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