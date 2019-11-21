Миссия МВФ завершила визит в Украину без новой программы

Миссия Международного валютного фонда, работавшая в Украине с 14 по 22 ноября, заявила о конструктивных и плодотворных обсуждениях с представителями власти Украины, однако для заключения договоренности о новой программе (Staff Level Agreement) потребуется продолжение дискуссий в ближайшее время.
"Команда специалистов МВФ провела конструктивные и плодотворные обсуждения с представителями власти Украины. … Миссия достигла заметного дальнейшего продвижения в дискуссиях о мерах и реформах, которые могли бы лечь в основу новой программы, поддержанной МВФ. … Дискуссии продолжатся в последующие недели", - говорится в заявлении главы миссии Рона ван Родена по итогам миссии.
Согласно документу, среди обсуждаемых необходимых шагов – меры в денежно-кредитном, налогово-бюджетном и финансовом секторах, также как и реформы, направленные на улучшение бизнес-климата, усиление верховенства права и наращивание экономического роста.
В заявлении отмечается, что миссия МВФ отдала должное существенному прогрессу, достигнутому в последние несколько месяцев на пути реформ и соблюдению взвешенной экономической политики.
В то же время источник издания "Новое время" сообщил, что олигарх Игорь Коломойский и независимость НБУ — два главных вопроса для МВФ.
Он также отметил, что любой компромисс с бывшими собственниками "ПриватБанка" неприемлем.
Как сообщалось, Украина ведет переговоры о возможности открытия Фондом новой 3-летней программы расширенного финансирования EFF на $5-6 млрд. В сентябре Киев посетила миссия МВФ, которая впоследствии сообщила о планах продолжить дискуссию.
Украинское правительство и НБУ надеются, что позитивное решение о новой программе будет принято в декабре, что позволит получить первый транш по ней еще до конца этого года.