Миссия МВФ завершила визит в Украину без новой программы

Миссия Международного валютного фонда, работавшая в Украине с 14 по 22 ноября, заявила о конструктивных и плодотворных обсуждениях с представителями власти Украины, однако для заключения договоренности о новой программе (Staff Level Agreement) потребуется продолжение дискуссий в ближайшее время.

"Команда специалистов МВФ провела конструктивные и плодотворные обсуждения с представителями власти Украины. … Миссия достигла заметного дальнейшего продвижения в дискуссиях о мерах и реформах, которые могли бы лечь в основу новой программы, поддержанной МВФ. … Дискуссии продолжатся в последующие недели", - говорится в заявлении главы миссии Рона ван Родена по итогам миссии.

Согласно документу, среди обсуждаемых необходимых шагов – меры в денежно-кредитном, налогово-бюджетном и финансовом секторах, также как и реформы, направленные на улучшение бизнес-климата, усиление верховенства права и наращивание экономического роста.

В заявлении отмечается, что миссия МВФ отдала должное существенному прогрессу, достигнутому в последние несколько месяцев на пути реформ и соблюдению взвешенной экономической политики.

В то же время источник издания "Новое время" сообщил, что олигарх Игорь Коломойский и независимость НБУ — два главных вопроса для МВФ.

Он также отметил, что любой компромисс с бывшими собственниками "ПриватБанка" неприемлем.

"Также миссия жаловалась, что земельная реформа не принимается в том формате, как было обещано, а иностранцев к рынку не допустили. … МВФ понимает, что это ещё хуже, чем мораторий, так как есть риск, что за бесценок земли могут быть скуплены всем известными лицами. Это не совсем рынок", — сказал источник.

Как сообщалось, Украина ведет переговоры о возможности открытия Фондом новой 3-летней программы расширенного финансирования EFF на $5-6 млрд. В сентябре Киев посетила миссия МВФ, которая впоследствии сообщила о планах продолжить дискуссию.

Украинское правительство и НБУ надеются, что позитивное решение о новой программе будет принято в декабре, что позволит получить первый транш по ней еще до конца этого года.