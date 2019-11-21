Три одесских маршрута пополнятся новыми низкопольными автобусами

ПАО «Севертранс» приобрело более 30 единиц автобусов марки MAN 2005-2009 годов выпуска (модели А22), которые привлекаются для обновления подвижного состава Одессы и улучшения качества пассажирских перевозок.

Как сообщили в пресс-службе Одесского городского совета, речь идёт о низкопольных машинах, предназначенных для одновременной перевозки более 80 человек.

«Центральную часть салона занимает вместительная накопительная площадка. Средняя дверь оснащена откидной аппарелью и специальным поручнем для комфортной перевозки людей с ограниченными возможностями. Все автобусы оснащены кондиционерами, что немаловажно для южного региона Украины», — рассказали в профильном муниципальном департаменте.

Первые 10 автобусов планируют запустить в город уже в этом году. Они будут работать на маршрутах № 232, 242, 250.