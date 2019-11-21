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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

Глава ПЦУ Епифаний не исключает, что украинцы будут праздновать Рождество 25 декабря

Категория: Новости / Политика

Глава ПЦУ Епифаний не исключает, что украинцы будут праздновать Рождество 25 декабря

При этом главе ПЦУ трудно представить, сколько нужно времени, чтобы изменить существующий порядок.

Глава Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний считает, что украинцы могут отмечать Рождество по григорианскому календарю 25 декабря. Об этом он заявил в интервью телеканалу Zik, сообщает КАПИТАЛ.

«Если церковь увидит, что большинство православных христиан в Украине готовы воспринять то, что праздновать будут по новому стилю, тогда не возникнет никаких проблем», — сказал Епифаний.

По его словам, большинство поместных православных церквей празднуют Рождество по григорианскому календарю. «И мы можем делать это в будущем, если это будет восприниматься украинским народом», — подчеркнул глава ПЦУ.

Вместе с тем он отметил, что большинство украинцев отмечает этот праздник в начале года, и трудно представить, сколько нужно времени, чтобы изменить существующий порядок.



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