Audi запустила в Китае две новые модели внедорожников

Чанчунь, Китайско-немецкая совместная автокомпания FAW-Volkswagen запустила в Китае две новые модели внедорожников на новых источниках энергии /NEV/ под маркой Audi.

Модель e-tron, одна из запущенных, является внедорожником класса high-end, работающим на электроэнергии, а модель Q2L e-tron - внедорожником на электроэнергии класса entry-level luxury, специально ориентированным на китайский рынок и произведенным в Китае.

Как сообщил Марко Шуберт /Marco Schubert/, глава отдела по продажам Audi при FAW-Volkswagen, к 2025 году под маркой Audi планируется выпустить до 30 моделей NEV-автомобилей.

Audi - это ведущая марка на рынке люксовых автомобилей Китая. За первые девять месяцев текущего года объем поставок Audi на китайский рынок побил новый рекорд, достигнув 491 тысячу единиц с ростом на 1,7 проц. в годовом выражении.

Источник Синьхуа