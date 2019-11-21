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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

Из одесской больницы выписали капитана аварийного танкера "Делфи"

Категория: Новости

Из одесской больницы выписали капитана аварийного танкера "Делфи"

Из одесской городской больницы №11 в субботу выписали капитана аварийного танкера "Делфи" Анатолия Слинько, который поступил 22 ноября с сильным переохлаждением. Об этом сообщил журналистам заместитель главврача Вадим Стоев, передает "Укринформ".

"При осмотре 59-летнего доставленного пациента врачи диагностировали общее переохлаждение, низкую температуру тела и замедленное сердцебиение. После оказания необходимой помощи его состояние считаем удовлетворительным, жена забрала его из палаты домой", - отметил Стоев.

 Второй член экипажа, 39-летний старший механик Константин Михайленко помимо общего переохлаждения, заболел еще и острым трахеобронхитом и нуждается в дальнейшем лечении.

22-летний матрос танкера Тудоряну отказался от медицинской помощи и сразу же отбыл в Измаил, где проживает, проинформировал и.о. директора департамента здравоохранения Одесской облгосадминистрации Игорь Гинжул.

Напомним, в Одесском заливе сел на мель танкер "Делфи" под флагом Молдовы. На его борту находятся три члена экипажа, все они украинцы. Судно было пришвартовано в порту "Южный", но из-за сильного шторма (около 20-25 м/с) его сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы. Судно застряло на мели в одном километре от берегов Одессы.

Источник: 112.ua


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