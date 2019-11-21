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  • Дата: Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00

Глава правления "ПриватБанка" Петр Крумханзл попал в больницу

Категория: Новости

Глава правления "ПриватБанка" Петр Крумханзл попал в больницу

Председатель правления ПриватБанка Петр Крумханзл госпитализирован в больницу из-за переутомления. Такую информацию сообщил пресс-секретарь "ПриватБанка" Олег Серга в комментарии "УНН", после того, как нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский в своем Telegram-канале сообщил, что Крумханзл находится больнице с инфарктом.

"Мы не подтверждаем госпитализации с инфарктом. Господину Крумханзлу была оказана медицинская помощь, но не по диагнозу инфаркт. Он находится сейчас в больнице, в амбулатории. И состояние здоровья нормальное, ничего не угрожает", - сообщил Серга.

 По его словам, Крумханзл находится в больнице в Украине, и у него не инфаркт, а переутомление.


Ранее 23 ноября народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский в своем Telegram-канале заявил, что у председателя правления ПриватБанка Петра Крумханзла произошел инфаркт, когда он тренировался в тренажерном зале.

Источник: 112.ua


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