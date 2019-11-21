Украинку признали лучшей молодой легкоатлеткой мира

Украинка Ярослава Магучих победила в номинации "Восходящая звезда" среди мировых легкоатлеток по итогам 2019 года, сообщается в twitter World Athletics.

По итогам года Магучих победила в номинации "Восходящая звезда" среди европейских легкоатлеток и выиграла награду Петра Нуровски как лучшая молодая спортсменка по версии МОК.

Имя победительницы было названо во время торжественной церемонии награждения World Athletics Awards в Монако.

Напомним, украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих стала самой молодой прыгуньей в истории, покорившей планку на высоте 2 метра. На седьмом этапе "Бриллиантовой лиги" в американском Юджине она заняла третье место.