МИД займётся выяснением обстоятельств гибели украинского моряка в Кельтском море

Как сообщил начальник управления консульского обеспечения Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич, министерство иностранных дел выясняет обстоятельства гибели украинского моряка в Кельтском море.

«В связи с этим трагическим случаем консул немедленно установил контакт с судовладельцем, агентом судна, крюинговым агентством, а также полицией. Консул обеспечивает необходимые в такой ситуации меры», — рассказал Кирилич, передаёт УНН.

Украинский моряк погиб от травмы, полученной во время шторма в Кельтском море, на сухогрузе Alma (флаг Мальты). Судно шло из Великобритании на Кубу. Об этом сообщил ресурс FleetMon, который отслеживает местоположение судов.

57-летний украинец находился на борту мальтийского сухогруза ALMA и во время шторма получил сильное повреждение. Команда обратилась по радиосвязи за медицинской помощью к французам, чтобы оказать помощь моряку, который находился в критическом состоянии.

«Травма была получена в результате шторма в Кельтском море 22 ноября, примерно в 150 нм к западу от Бреста (Франция. – Ред.). Команда медработников была доставлена на борт сухогруза вертолетом, в 01:40 23 ноября врачи констатировали смерть моряка. Судно прервало рейс из Великобритании на Кубу и направилось в Брест. Точная причина смертельного несчастного случая неизвестна, это может быть что угодно – от удара волны до падения или удара каким-либо тяжелым предметом», – говорится в сообщении.