Cтало известно имя нового президента Румынии

Президент Румынии Клаус Йоханнис сохранил свой пост, победив во втором туре выборов главы государства. Его поддержали 66,5% избирателей, принявших участие в голосовании.

По информации ресурса Рlaytech, на данный момент известны лишь результаты экзитпола — их сообщил сразу после закрытия избирательных участков в 21:00 Румынский институт оценок и стратегии (IRES).

В соответствии с ними соперник Йоханниса на выборах, лидер Социал-демократической партии (СДП) Виорика Дэнчилэ получила 33,5% голосов.

Явка же составила 49,84% от всех зарегистрированных избирателей.

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