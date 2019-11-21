Воскрешенное кликушество ВИДЕО

Народный депутат от «Слуги народа» Никита Потураев, выступая в Верховной Раде неистовствовал, истошно хоронил коммунизм, «остаточно» сводил счета с призраками Ленина и Сталина, через желание продать украинскую землю иностранцам. Тут Потураев вдруг начинает голосить, что он вернет украинцам землю! Это собственно, каким образом? Отдав ее иностранцам, которые по замыслу авторов затеи будут защищать свои вновь приобретенные земли от «московисского сапога», может и будут, только где в этой «гениальной» схеме граждане Украины?

Реакция зала: визг электронных устройств, перебиваемый выкриками «позор» и откровенным хихиканьем коллег депутатов.

Но почему Потураев решился на это позорище? А потому, что он своим кликушеством пытался проявить власть - манипулируя людьми и ситуациями в условиях массового психоза.

В последнее время главным поводом говорить о массовом психозе стала телевизионная политическая пропаганда. Прежние истошные крики и драки обывателей, приглашаемых в популярные ток-шоу, как-то сами собой перетекли в ток-шоу политические, которыми плотно заполнен эфир основных телеканалов в течение последних пяти лет. И чем выше градус истерии «экспертов», чем абсурдней их лозунги, чем лживей их высказывания, тем эффективней оказывается пропаганда.

Потураев, как человек напрочь лишенный фантазии, пытается следовать проторенной медийной канве, но в итоге у него выходит кликуша коммерческая, даже в угаре истерического припадка и разухабистого беснования, не забывающая о необходимости извлечения прибавочной стоимости из своего выступления.

Все сферы нашей жизни пронизаны политикой, инфицированы ею, и то, что в мире индивида видится как психоз, в мире медийной политики является нормой.

Печально то, что сама медийная политика следует за стихией, воспроизводит непрекращающийся психоз. Это косвенно подтверждается тем, что регулярные в прошлом психические эпидемии кончились. Дольше всех задержалось кликушество, но и его уже почти век как нет.

Религия перестала быть пространством страхов и навязчивых идей. Ее место прочно заняла политика, которая для мира ценностей демократии как раз и создает те галлюцинаторные образы, без которых не может существовать массовое общество.

Основное действие политики оказывается исключительно в том, чтобы мобилизовать, а сегодня этим занимаются вовсе не политические институты, а массмедиа!

Мобилизация же заключается в том, чтобы перевести сферу социально непроясненных желаний, в коллективную солидарность перед лицом общей угрозы, «перед лицом смерти».

Сегодня демократическая, гуманистическая и либеральная риторика современной политики оказывается лишь ширмой, за которой даже не цели и интересы, а невозможность сопротивляться периодически возникающему суицидальному безумию, сдерживание которого с годами становится все труднее.