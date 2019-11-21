В Киеве вандалы расписали памятник Шолом-Алейхему свастикой

Предположительно сегодня ночью памятник классику еврейской литературы в г. Киеве Шолом Алейхему неизвестные разукрасили свастикой. Об этом сообщил главный раввин Украины Моше Реувен Асман на своей странице в Facebook.



"Очередная провокация напротив нашей синагоги... сегодня утром..."

- написал он, опубликовав фото после инцидента.При этом в комментариях один из подписчиков страницы написал, что видеофиксаторы близстоящих магазинов и камеры дорожного движения зафиксировали вандалов. Памятник Шолом-Алейхему находится в Киеве на ул. Рогнединская, 3, вблизи Центральной синагоги Киева.

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