Стало известно, когда в Украине появятся электронные водительские права

Украинские водители уже в декабре смогут пользоваться электронными водительскими правами. Как отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в программе «Субботнее интервью», две-три недели до Нового года уже можно будет получать электронные права.



«Приложение уже тестируется. То есть я его уже видел. Каждый день у нас есть встречи регулярные с нашими разработчиками, с нашей командой. То есть все на выходе. Мне кажется, что в первых числах декабря у нас будет уже все готово к релизу»,

«То есть это середина декабря. Но в начале декабря уже все будет готово»,

- заявил Федоров.Как отмечается, в середине декабря пройдет презентация «100 дней работы правительства», и именно тогда будет демонстрация внедрений нововведения от Кабинета министров.- резюмировал Федоров.По данным министерства внутренних дел, за девять месяцев 2019 года к административной ответственности за отсутствие при себе водительских прав или техпаспорт привлекли около 160 тысяч людей.

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