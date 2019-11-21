Нокаутированный Уайлдером Ортис готов встретиться с Усиком, но за большие деньги

Тренер кубинского супертяжеловеса Луиса Ортиса Герман Кайседо рассказал о будущем своего подопечного. Напомним, в ночь с субботы на воскресенье Ортис проиграл нокаутом Деонтею Уайлдеру поединок за титул чемпиона мира по версии WBC.
Тренер уверяет, что 40-летний Ортис продолжит боксировать, при этом, с ТОП-боксерами дивизиона. В идеале – проигравший в бою Энди Руис – Энтони Джошуа, но команда кубинца готова рассмотреть вариант и с нашим Александром Усиком, но за хорошие деньги.
После победы над Ортисом Уайлдер назвал своих следующих соперников, проигнорировав Усика. Американец намерен сначала провести реванш с Фьюри, а затем объединительный бой с победителем пары Руис – Джошуа.