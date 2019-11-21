Нокаутированный Уайлдером Ортис готов встретиться с Усиком, но за большие деньги

Тренер кубинского супертяжеловеса Луиса Ортиса Герман Кайседо рассказал о будущем своего подопечного. Напомним, в ночь с субботы на воскресенье Ортис проиграл нокаутом Деонтею Уайлдеру поединок за титул чемпиона мира по версии WBC.

Тренер уверяет, что 40-летний Ортис продолжит боксировать, при этом, с ТОП-боксерами дивизиона. В идеале – проигравший в бою Энди Руис – Энтони Джошуа, но команда кубинца готова рассмотреть вариант и с нашим Александром Усиком, но за хорошие деньги.

"Все зависит от предложения. Если это реально большой бой за реально серьезный гонорар, то почему бы и нет? Но если честно, мне кажется, что Усику рановато. Им надо сперва заявить о себе в дивизионе. Усик был великим крузером, но в хэвивейте он пока что ничем о себе не заявил. Пускай сперва докажет, что готов драться со здоровяками. Поэтому пока что мы не о нём не думаем",

– сказал Кайседо.

После победы над Ортисом Уайлдер назвал своих следующих соперников, проигнорировав Усика. Американец намерен сначала провести реванш с Фьюри, а затем объединительный бой с победителем пары Руис – Джошуа.

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