В Ужгороде мужчина напал на мать и ударил полицейского ножом

В Ужгороде полицейский получил удар ножом, пытаясь обезвредить агрессивного мужчину, напавшего на собственную мать. Об этом сообщает пресс-служба полиции Закарпатской области.

Отмечается, что инцидент произошел 24 ноября.

"Около 23:30 на линию "102" поступил звонок от жительницы столицы Закарпатской области. Женщина заявила, что 30-летний сын оскорбляет ее и не реагирует на замечания. К ней отправились сотрудники мобильной группы по противодействию домашнему насилию",

- говорится в сообщении.

Прибыв по указанному адресу, полицейские застали мужчину с ножом в руках. Он вел себя агрессивно, не реагировал на слова правоохранителей и угрожал убийством. Во время его задержания один из сотрудников полиции получил ножевое ранение пальца на правой руке. Нарушителя доставили в участок полиции. Орудие преступления изъяли.

По отношению к мужчине возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.345 (Умышленное причинение работнику правоохранительного органа побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений) УК Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение или лишение свободы до пяти лет.

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