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  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

Затолкали в автомобиль и вывезли в центр: полиция задержала иностранца-разбойника

Категория: Новости / Происшествия

Затолкали в автомобиль и вывезли в центр: полиция задержала иностранца-разбойника

Сотрудники Шевченковского отделения полиции задержали 35-летнего гражданина одной из стран Восточной Европы. Иностранец вместе с подельниками ограбил 44-летнего одессита. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.
О преступлении сообщил сам пострадавший. По словам мужчины, несколько преступников ворвались в арендованную им квартиру, распылили слезоточивый газ, и, применяя физическую силу, отобрали у него мобильный телефон. После этого жертву затолкали в автомобиль, на котором приехали, продержали там какое-то время, а потом выехали в центр города и оставили пострадавшего на улице.
Одессит сразу же обратился в полицию. Правоохранители ввели оперативный план "Перехват" и через несколько часов задержали автомобиль на выезде из города. Водителю сообщили о подозрении в разбое и незаконном лишении человека свободы.
Сейчас полицейские разыскивают остальных участников преступления.

 

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