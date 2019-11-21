 
Информация к новости
  • Просмотров: 78
  • Дата: Сегодня, 13:30
Сегодня, 13:30

Милованов заявил о максимальном "индексе реформ"

Категория: Новости / Экономика и финансы

Милованов заявил о максимальном "индексе реформ"

Индекс іМоРе от ВоксУкраина достиг максимума с 2015 года. Он свидетельствует об уровне проводимых в стране реформ, сообщает министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в Facebook в понедельник, 25 ноября.

"Существует единственная независимая количественная оценка реформ в Украине. Индекс іМоРе от ВоксУкраина. Сегодня он достиг самого высокого уровня с 2015 года. Это победа и свидетельство качественной работы Верховной Рады и правительства. Турборежим дает положительные результаты",
 - заявил Милованов.
По его словам, последнее значение индекса - одно из самых высоких за историю его существования и достигал такого уровня или выше всего четыре раза за свою историю.
"Это произошло в 2015 году после того, как Верховная Рада восьмого созыва получила свои полномочия и назначила Кабмин. Последний раз индекс имел такое значение в августе 2015 года",
 - добавил он.

 

Источник



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать