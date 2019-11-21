Милованов заявил о максимальном "индексе реформ"

Индекс іМоРе от ВоксУкраина достиг максимума с 2015 года. Он свидетельствует об уровне проводимых в стране реформ, сообщает министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в Facebook в понедельник, 25 ноября.



"Существует единственная независимая количественная оценка реформ в Украине. Индекс іМоРе от ВоксУкраина. Сегодня он достиг самого высокого уровня с 2015 года. Это победа и свидетельство качественной работы Верховной Рады и правительства. Турборежим дает положительные результаты",

"Это произошло в 2015 году после того, как Верховная Рада восьмого созыва получила свои полномочия и назначила Кабмин. Последний раз индекс имел такое значение в августе 2015 года",

- заявил Милованов.По его словам, последнее значение индекса - одно из самых высоких за историю его существования и достигал такого уровня или выше всего четыре раза за свою историю.- добавил он.

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