LVMH хочет купить ювелирный бренд Tiffany

Владелец LVMH согласился приобрести ювелирный бренд Tiffany за 16.2 млрд. долларов. Об этом передает британское агентство Reuters.
“Приобретение Tiffany укрепит позиции LVMH в ювелирном деле и еще больше увеличит его присутствие в Соединенных Штатах”,– сказано в совместном заявлении брендов.
Сообщается, что после заявления акции LVMH выросли на 1,8%, а акции Tiffany на 6,6%. В свою очередь генеральный директор Tiffany Алессандро Боглиоло считает, что сделка “обеспечит дополнительную поддержку, ресурсы и импульс” бренду. В компаниях заявляют, что ожидать закрытия сделки можно в середине 2020 года.
Бренд Tiffany был основан в Нью-Йорке в 1837 году. Он является одним из наиболее узнаваемых имен в ювелирной промышленности. В частности, изделие бренда фигурировало в фильме “Завтрак у Тиффани” с Одри Хепберн в главной роли.
“Фирменный капитал Tiffany и сила имиджа его легендарного Blue Box 1837 года более ценны, чем предполагают текущие финансовые результаты. LVMH может использовать их, чтобы начать более согласованную “атаку” на азиатский рынок”,– считает аналитик Jefferies Флавио Середа.