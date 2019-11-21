LVMH хочет купить ювелирный бренд Tiffany

Владелец LVMH согласился приобрести ювелирный бренд Tiffany за 16.2 млрд. долларов. Об этом передает британское агентство Reuters.



“Приобретение Tiffany укрепит позиции LVMH в ювелирном деле и еще больше увеличит его присутствие в Соединенных Штатах”,

“Фирменный капитал Tiffany и сила имиджа его легендарного Blue Box 1837 года более ценны, чем предполагают текущие финансовые результаты. LVMH может использовать их, чтобы начать более согласованную “атаку” на азиатский рынок”,

– сказано в совместном заявлении брендов.Сообщается, что после заявления акции LVMH выросли на 1,8%, а акции Tiffany на 6,6%. В свою очередь генеральный директор Tiffany Алессандро Боглиоло считает, что сделка “обеспечит дополнительную поддержку, ресурсы и импульс” бренду. В компаниях заявляют, что ожидать закрытия сделки можно в середине 2020 года.Бренд Tiffany был основан в Нью-Йорке в 1837 году. Он является одним из наиболее узнаваемых имен в ювелирной промышленности. В частности, изделие бренда фигурировало в фильме “Завтрак у Тиффани” с Одри Хепберн в главной роли.– считает аналитик Jefferies Флавио Середа.

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