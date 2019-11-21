Прокуратура требует у суда арестовать Ляшко

Прокуратура Киевской области не согласна с мерой пресечения экс-нардепу Олегу Ляшко в виде личного поручительства. Поэтому ведомство обратилось в суд, чтобы лидера "Радикальной партии" взяли под стражу из-за нападения на "слугу народа" Андрея Геруса. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области.

- Не соглашаясь с указанным решением, прокуратура направила 22 ноября в Киевский апелляционный суд апелляционную жалобу с требованием о ее отмене и избрания к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей, - говорится в сообщении.

Когда суд рассмотрит эту апелляционную жалобу, пока что неизвестно. Предыдущее решение вынес судья Бориспольского горрайонного суда Киевской области 19 ноября. Экс-нардепа отпустили под личное обязательство депутатов Виктории Сюмар из "Евросолидарности" и Михаила Волынца из "Батькивщины".

Всего за Олега Ляшко в суде поручились 6 человек, бывших и действующих нардепов: Виталий Куприй (внефракционный), Андрей Лозовой, Дмитрий Линько ("Радикальная партия"), Михаил Волынец, Валентин Наливайченко ("Батькивщина") и Виктория Сюмар.

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