33% украинцев считают, что Раду ждут досрочные выборы

33 % украинцев, опрошенных фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии, считают, новую Верховную Раду ждут досрочные выборы.

Положительно деятельность партий оценивают граждане, которые за них голосовали: 41% – положительно и 11% – отрицательно.

В то же время большинство граждан не удовлетворены тем, как работает сейчас Верховная Рада – 47 %; 34 % – опрошенных удовлетворяет. Среди избирателей наиболее недовольны работой Верховной Рады избиратели партий “Оппозиционная платформа – За життя” (16 % довольны, 74 % – нет) и “Европейская Солидарность” (соответственно, 75 % и 15 %), а в основном довольными являются избиратели партии “Слуга народа” (удовлетворены 51 %, недовольны 30 %)” – говорится в опросе.

Подавляющее большинство граждан (43,5 %) считают, что Верховная Рада доработает свой срок до конца, а вот 33 % – считают, что состоятся досрочные выборы (остальные 23 % с ответом не определились).

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