В сквере "Луч" недострой отдают "Гефесту" под "развлекательный центр"

В сквере им. Ак. Королева ("Луч") в Киевском районе планируют строительство развлекательного комплекса от компании-застройщика "Гефест". За это по известной схеме частник проведет благоустройство. Об этом стало известно во время аппаратного совещания в Одесском горсовете.

Проект для благоустройства создавало коммунальное предприятие Одесского горсовета "Одеспроект". На нем изображена новая детская площадка, новые дорожки, зона для физических упражнений, арка входа в парк и уже достроенный трехэтажный развлекательный центр.

Стоит отметить, что совсем недавно в сквере уже провели благоустройство: установили новую детскую площадку, место для дрессировки собак, скамейки и выложили плиткой аллею. Несмотря на это, жители продолжили жаловаться на почти отсутствующие освещение, полное отсутствие автополива и бездействие коммунальных служб, занимающихся уборкой территории. Также многие отметили отсутствие каких-либо навесов и деревьев, которые могли бы создавать тень и защищать от дождя.

Посреди сквера стоит металлический каркас здания бывшего кинотеатра, который сгорел много лет назад. Людям каждый год обещали превратить каркас в зону для отдыха детей, а теперь под предлогом необходимости очередного благоустройства передают одному из одесских застройщиков – компании "Юг-контракт-сервис". Директор компании Александр Проценко и ее основатель Пантелис Бумбарас напрямую связаны со строительной компанией "Гефест". По проекту застройщик планирует превратить металлический каркас в трехэтажный развлекательный комплекс взамен на работы по благоустройству.

Стоит отметить, что ранее Гефест такое же благоустройство сквера Шклярука выполнил на 9 станции Большого Фонтана. Параллельно в другой части сквера выросло несколько высоток и сейчас строится ЖК "Корфу". Таким образом, значительная часть сквера была потеряна. Местные жители сквера "Луч" уже многие годы борются с атаками застройщиков на границах сквера, но теперь вот возникли новые планы.

По планам мэрии, благоустройство сквера должны будут закончить до следующего туристического сезона и вскоре тут действительно появится новая зона для детей, но далеко не бесплатная.

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