В Нью-Йорке старушка избила грабителя

82-летняя афроамериканка Уилли Мерфи, бодибилдерша из города Рочестер, штат Нью-Йорк, использовала свои профессиональные навыки и остановила вторгшегося в ее квартиру грабителя – с помощью стола, метлы и шампуня для детей. Мерфи дала интервью местному телеканалу WHAM-TV, в ходе которого рассказала: вечером, когда она уже была в постели, злоумышленник постучал в ее дверь и умолял вызвать скорую помощь.
Уилли не открыла незнакомцу, а вместо этого позвонила в полицию. Тот пришел в ярость и вышиб дверь, но спортсменка не испугалась и метнула в преступника стоявший рядом с ней столик.
Стол сломался, но это не остановило Мерфи. Она схватила отломившиеся металлические ножки и стала избивать ими преступника, используя навыки силовых тренировок. Когда же злоумышленник оказался на полу, она брызнула ему в глаза шампунем и принялась охаживать метлой.
К этому моменту в дом прибыла вызванная женщиной полиция и нейтрализовала преступника.
Следует напомнить, что Уилли Мерфи, в прошлом член молодежной волонтерской организации YMCA, неоднократно занимала призовые места на чемпионатах Всемирной федерации пауэрлифтинга и была названа "Атлетом года 2014", завоевав золотые медали в тяге, силовом керле и жиме лежа.