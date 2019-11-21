В Нью-Йорке старушка избила грабителя

82-летняя афроамериканка Уилли Мерфи, бодибилдерша из города Рочестер, штат Нью-Йорк, использовала свои профессиональные навыки и остановила вторгшегося в ее квартиру грабителя – с помощью стола, метлы и шампуня для детей. Мерфи дала интервью местному телеканалу WHAM-TV, в ходе которого рассказала: вечером, когда она уже была в постели, злоумышленник постучал в ее дверь и умолял вызвать скорую помощь.

Уилли не открыла незнакомцу, а вместо этого позвонила в полицию. Тот пришел в ярость и вышиб дверь, но спортсменка не испугалась и метнула в преступника стоявший рядом с ней столик.

"Да, я старая и одинокая, ну и что? Зато сильная",

– приводит издание слова женщины.

Стол сломался, но это не остановило Мерфи. Она схватила отломившиеся металлические ножки и стала избивать ими преступника, используя навыки силовых тренировок. Когда же злоумышленник оказался на полу, она брызнула ему в глаза шампунем и принялась охаживать метлой.

К этому моменту в дом прибыла вызванная женщиной полиция и нейтрализовала преступника.

"Но парень уже лежал и не двигался – я с ним обошлась реально жестко",

– так Мерфи завершила свой рассказ, отметив, что не намерена подавать на злоумышленника в суд.

Следует напомнить, что Уилли Мерфи, в прошлом член молодежной волонтерской организации YMCA, неоднократно занимала призовые места на чемпионатах Всемирной федерации пауэрлифтинга и была названа "Атлетом года 2014", завоевав золотые медали в тяге, силовом керле и жиме лежа.

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