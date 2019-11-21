Стали известны победители конкурса на лучшие произведения о национальном радиодиктанте

Сегодня, 25 ноября, объявили победителей конкурса произведения-размышления о Всеукраином радиодиктанте национального единства. Об этом сообщает "UA: Суспильне мовлення".

Список победителей:



-Алла Назаренко (пгт Верхний Рогачик, Херсонская обл.);

-Дарья Сокол (г. Кривой Рог);

-Ирина Мельник (г. Краматорск, Донецкая обл.);

-Лилия Титаренко (г. Киев);

-Марина Антощук (г. Киев);

-Александр Форостяний (г. Светловодск, Кировоградская обл.);

-Орест Турега (с. Грабовец, Стрыйский р-н, Львовская обл.);

-Светлана Молчан (г. Северодонецк, Луганская обл.);

-Юлия Ахмедова (пгт Компанеевка, Кировоградская обл.);

-Юрий Онищук (г. Луцк).



Напомним, 8 ноября ко Дню украинской письменности и языка Украинское радио провело 19-й ежегодный Всеукраинский радиодиктант национального единства. Диктант провели по новым правилам и с учетом нового правописания. Лишь двое участников XIX Всеукраинского диктанта национального единства написали работы без ошибок. Для тех, кто допустил незначительные ошибки, организаторы решили создать вторую и третью номинации.

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