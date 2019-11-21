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  • Дата: Сегодня, 17:30
Сегодня, 17:30

Стали известны победители конкурса на лучшие произведения о национальном радиодиктанте

Категория: Новости

Стали известны победители конкурса на лучшие произведения о национальном радиодиктанте

Сегодня, 25 ноября, объявили победителей конкурса произведения-размышления о Всеукраином радиодиктанте национального единства. Об этом сообщает "UA: Суспильне мовлення".
Список победителей:

    -Алла Назаренко (пгт Верхний Рогачик, Херсонская обл.);
    -Дарья Сокол (г. Кривой Рог);
    -Ирина Мельник (г. Краматорск, Донецкая обл.);
    -Лилия Титаренко (г. Киев);
    -Марина Антощук (г. Киев);
    -Александр Форостяний (г. Светловодск, Кировоградская обл.);
    -Орест Турега (с. Грабовец, Стрыйский р-н, Львовская обл.);
    -Светлана Молчан (г. Северодонецк, Луганская обл.);
    -Юлия Ахмедова (пгт Компанеевка, Кировоградская обл.);
    -Юрий Онищук (г. Луцк).   

Напомним, 8 ноября ко Дню украинской письменности и языка Украинское радио провело 19-й ежегодный Всеукраинский радиодиктант национального единства. Диктант провели по новым правилам и с учетом нового правописания. Лишь двое участников XIX Всеукраинского диктанта национального единства написали работы без ошибок. Для тех, кто допустил незначительные ошибки, организаторы решили создать вторую и третью номинации.

 

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