Невосприимчивость к антибиотикам может вызвать 10 миллионов смертей в год

В США опубликовали новый отчет CDC по глобальной угрозе антибиотикорезистентности, в котором отмечается, что устойчивость к антибиотикам является большей угрозой, чем предполагалось ранее. Каждый год устойчивые к антибиотикам бактерии, которые возникают от бесконтрольного использования антибиотиков в животноводстве и медицине только в США вызывают более 2,8 млн проблемных случаев лечения и 35 000 смертей в год.

По статистике ВОЗ, сегодня от болезней, вызванных резистентными бактериями, каждый год умирает около 700 тысяч человек. К 2050 году, по прогнозам медиков, количество ежегодных жертв достигнет минимум 10 млн человек.

В Украине проблеме антибиотикорезистентности уделяют не так много внимания, а ситуация с их применением в животноводстве не контролируется вовсе, но прогресс есть.

Во время Всемирной недели правильного использования антибиотиков в Киеве прошел второй Международный Конгресс под названием «Рациональное использование антибиотиков в современном мире. Antibiotic resistance STOP!»

В ней приняли участие ведущие спикеры, ученые и эксперты из разных стран, чтобы поделиться своими знаниями и опытом в борьбе с глобальной угрозой человечеству — невосприимчивостью к антибиотикам. Мероприятие объединило более 700 специалистов отрасли.

В этом году в Конгрессе приняли участие производители курятины и свинины, которые отказались от антибиотиков на всех этапах и пропагандируют изменение стандартов пищевой промышленности в Украине.

Источник