Польша решила не отказываться от советских истребителей МИГ-29

Польская армия будет и далее использовать советские истребители МиГ-29 несмотря на серию аварий, имевших место в прошлом. Об этом сообщает Генеральное командование Вооруженных сил Польши.
Инспектор ВВС Польши Яцек Пшчола подчеркнул, что польские пилоты доверяют этим истребителям и хотят летать на них.
По официальным данным, польские вооруженные силы располагают 30 советскими истребителями МиГ-29, 48 американскими F-16 и 32 советскими Су-22.
Полеты МиГ-29 были прекращены 4 марта 2019 года после катастрофы одного из этих самолетов. Пилоту тогда удалось спастись. В предыдущей катастрофе осенью прошлого года погиб пилот.
Отмечается, что самолеты во время действовавшего запрета на полеты поддерживались в исправном техническом состоянии.