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  • Дата: Вчера, 19:30
Вчера, 19:30

Польша решила не отказываться от советских истребителей МИГ-29

Категория: Новости / Политика

Польша решила не отказываться от советских истребителей МИГ-29

Польская армия будет и далее использовать советские истребители МиГ-29 несмотря на серию аварий, имевших место в прошлом. Об этом сообщает Генеральное командование Вооруженных сил Польши.

"Генеральный командующий Вооруженных сил, проанализировав выполненные рекомендации, принял решение возобновить эксплуатацию самолета МиГ-29",
  – говорится в сообщении.

Инспектор ВВС Польши Яцек Пшчола подчеркнул, что польские пилоты доверяют этим истребителям и хотят летать на них.

"В использовании в вооруженных силах остается пять машин, еще 12 будут допущены после выполнения контрольных полетов",
  – сообщил Пшчола.

По официальным данным, польские вооруженные силы располагают 30 советскими истребителями МиГ-29, 48 американскими F-16 и 32 советскими Су-22.

Полеты МиГ-29 были прекращены 4 марта 2019 года после катастрофы одного из этих самолетов. Пилоту тогда удалось спастись. В предыдущей катастрофе осенью прошлого года погиб пилот.

Отмечается, что самолеты во время действовавшего запрета на полеты поддерживались в исправном техническом состоянии.

 

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