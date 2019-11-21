В Черкассах почти за миллион отремонтируют памятник самолету

В парке 30-летие Победы начались работы по реконструкции памятника самолету.На сегодня подрядчик уже получил 200 тысяч гривен аванса по договору, сообщает «18000».

Согласно информации портала Dozorro, договор без тендера был заключен с подрядчиком 1 октября. Все работы должны быть завершенными до конца этого года, то есть за месяц.

Перечень работ, которые должны быть выполнены, не обнародован. Зато на паспорте объекта информируют, что 212 квадратных метров вокруг самолета будут уложены плиткой, а сам самолет покрасят.

23 октября, «Дирекция парков» оплатила аванс в 200 тысяч гривен.

Прямой договор заключен с ЧП «Вертикаль-1» на общую сумму 796 тысяч гривен. Директором предприятия является Виктор Кривоконь. С 2016 года с этим предприятием заказчики заключили договоров на 6,26 миллионов гривен.

В 2019 году общество «Агро-євро консалтинг» подавало иск к «Вертикаль-1» о взыскании 710 тысяч гривен для устранения недостатков при выполнении ремонта. Однако суд оставил иск без рассмотрения.

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