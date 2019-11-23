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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

В ГосЧС предупредили об ухудшении погодных условий из-за тумана

Категория: Новости

В ГосЧС предупредили об ухудшении погодных условий из-за тумана

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям предупредили об ухудшении погодных условий из-за густого тумана. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧс.

"По прогнозам Укргидрометцентра, 26 ноября ночью и утром в западных областях туман, видимость 200-500 м, местами гололед, на дорогах гололедица",
 - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в среду, 20 ноября, на всей территории Украины сохранится сухая погода, осадков не ожидают. Максимальная температура днем — +9 градусов в западных областях.
В Киеве осадков не ожидают, температура воздуха днем — +1…+3 градуса, ночью -1…+5.

 

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