В ГосЧС предупредили об ухудшении погодных условий из-за тумана

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям предупредили об ухудшении погодных условий из-за густого тумана. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧс.



"По прогнозам Укргидрометцентра, 26 ноября ночью и утром в западных областях туман, видимость 200-500 м, местами гололед, на дорогах гололедица",

- говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что в среду, 20 ноября, на всей территории Украины сохранится сухая погода, осадков не ожидают. Максимальная температура днем — +9 градусов в западных областях.В Киеве осадков не ожидают, температура воздуха днем — +1…+3 градуса, ночью -1…+5.

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