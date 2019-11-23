На Дом Руссова потратят еще более 40 миллионов из бюджета

Управление капитального строительства готовится потратить еще 41 миллион 731 тысячу гривен на ремонт Дома Руссова, в общей сложности реставрационные работы в здании обойдутся бюджету Одессы в 149 млн грн. Об этом сообщает сайт госзакупок Prozorro.

В тендере говорится, что средства пойдут на дополнительные строительные работы, не указанные в первоначальном проекте, но которые стали в силу непредвиденных обстоятельств необходимыми для выполнения проекта.

Отметим, что договор будет заключен с предыдущим подрядчиком – компанией "Укрспецпроект", которую зарегистрировали в Киеве в 2004 году. Директор фирмы – Елена Сердюк, которая в 1998-2012 году была гендиректором Киевского научно-методического центра по охране, реставрации и использованию памятников истории, культуры и заповедных территорий, а в 2012-2015 возглавляла национальный заповедник "София Киевская". С последней должности Сердюк уволили после того, как проверяющие от Минкульта обнаружили в заповеднике ряд нарушений.

Елена Сердюк также является бенефициаром ООО "Консалтинговый центр культурного наследия". Другим учредителем этого же центра стала Инна Подгородецкая, экс-директор одесской фирмы "Новая киностудия", которую связывают с нардепом от партии ВО "Батькивщина" Сергеем Тарутой.

Напомним, что в целом реставрация Дома Руссова обошлась в 108 миллионов гривен, не считая научного сопровождения и ряда смежных работ.

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