Появились фото встречи Зеленского с Кальюлайд

Президент Владимир Зеленский начал визит в Эстонию и уже проводит переговоры с главой этой страны Керсти Кальюлайд.

Официальная церемония встречи началась на площади перед зданием Офиса президента Эстонской Республики. Главы государств осмотрели строй роты почетного караула. Прозвучали государственные гимны Украины и Эстонии. Также президенты обменялись подарками. После завершения встречи главы государств подпишут совместное заявление.



"Добро пожаловать, дорогие друзья. Украина и Эстония имеют особую связь и все обстоятельства данного официального визита доказывают это",

– говорится в Twitter эстонского лидера после встречи Зеленского и его супруги.

Источник