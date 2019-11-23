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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

Появились фото встречи Зеленского с Кальюлайд

Категория: Новости / Политика

Появились фото встречи Зеленского с Кальюлайд

Президент Владимир Зеленский начал визит в Эстонию и уже проводит переговоры с главой этой страны Керсти Кальюлайд.
Официальная церемония встречи началась на площади перед зданием Офиса президента Эстонской Республики. Главы государств осмотрели строй роты почетного караула. Прозвучали государственные гимны Украины и Эстонии. Также президенты обменялись подарками. После завершения встречи главы государств подпишут совместное заявление.

"Добро пожаловать, дорогие друзья. Украина и Эстония имеют особую связь и все обстоятельства данного официального визита доказывают это",
 – говорится в Twitter эстонского лидера после встречи Зеленского и его супруги.

 

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