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  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

Премия Emmy-2019: стали известны имена победителей

Категория: Новости

Премия Emmy-2019: стали известны имена победителей

В понедельник, 25 ноября, в Нью-Йорке прошла церемония вручения наград международной премии Академии телевизионных наук и искусств Emmy. Она присуждается лучшим телевизионным проектам, произведенным за пределами США.

В этом году в категории лучший документальный фильм победила лента "Bellingcat: Правда в мире постправды" голландского режиссера Ганса Пула. Она рассказывает о созданной в 2014 году инициативной группе, которая проводит журналистские расследования, в числе прочего затрагивающие деятельность российских разведслужб, отравления Юлии и Сергея Скрипалей и др.

Звания лучшего драматического сериала удостоилась "МакМафия". В основе двух сезонов лежит книга британского журналиста Миши Гленни об организованной преступности.

В категории "Лучший телефильм или мини-сериал»" победу одержала "Тихая гавань", а венгерские актеры Марина Гера и Халук Бильгинер получили главные награды в актерских номинациях.

 

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