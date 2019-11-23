Сын Кулебы погружен в медикаментозную кому

После недавней аварии один из сыновей детского омбудсмена Николая Кулебы находится в тяжелом состоянии, его погрузили в медикаментозную кому. Об этом сказал главный врач больницы "Феофания" Игорь Семенив.
"Он находится в нейрореанимации, состояние остается тяжелым. Проводится постоянный мониторинг состояния головного мозга. Сегодня не планируется хирургическое вмешательство, но мы не можем сказать, что такой необходимости не возникнет. Условно говоря, он в медикаментозной коме, которая необходима на данный момент",– отметил врач.
По его словам, сегодня утром прошел консилиум врачей, на котором обсуждалось лечение сына Кулебы. Что касается самого Николая Кулебы, то по словам Семенива, у него закрытая травма грудной клетки и перелом ребер со второго по десятое.