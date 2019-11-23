Сын Кулебы погружен в медикаментозную кому

После недавней аварии один из сыновей детского омбудсмена Николая Кулебы находится в тяжелом состоянии, его погрузили в медикаментозную кому. Об этом сказал главный врач больницы "Феофания" Игорь Семенив.



"Он находится в нейрореанимации, состояние остается тяжелым. Проводится постоянный мониторинг состояния головного мозга. Сегодня не планируется хирургическое вмешательство, но мы не можем сказать, что такой необходимости не возникнет. Условно говоря, он в медикаментозной коме, которая необходима на данный момент",

– отметил врач.По его словам, сегодня утром прошел консилиум врачей, на котором обсуждалось лечение сына Кулебы. Что касается самого Николая Кулебы, то по словам Семенива, у него закрытая травма грудной клетки и перелом ребер со второго по десятое.

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