Зеленский охарактеризовал отношения с Россией

Президент Владимир Зеленский в ходе визита в Эстонию во вторник, 26 ноября, охарактеризовал отношения Украины с Россией.



"С Россией у нас сложная очень ситуация",

"По поводу разговора с Путиным - мы обсудили, что довольны, что к нам вернулись наши корабли. Обсудили вопросы, нет всего технического оборудования, которое было, чтобы РФ вернула все, что было, можно и больше... Мы не обсуждали темы нормандской встречи, этот диалог будет 9 декабря",

"Мы обсуждали вопросы, нам нужно договориться о новом долгосрочном газовом договоре, это вопрос энергетической безопасности всей Европы",

-сказал он во время совместного брифинга с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд в Таллине.По его словам, "диалог будет начат на нормандской встрече четырех лидеров в Париже. Как известно, встреча запланирована на 9 декабря.Также Зеленский рассказал, о чем говорил с президентом РФ Владимиром Путиным накануне.- сказал глава государства.- добавил президент.

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