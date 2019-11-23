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  • Дата: Сегодня, 13:30
Сегодня, 13:30

Зеленский охарактеризовал отношения с Россией

Категория: Новости / Политика

Зеленский охарактеризовал отношения с Россией

Президент Владимир Зеленский в ходе визита в Эстонию во вторник, 26 ноября, охарактеризовал отношения Украины с Россией.

"С Россией у нас сложная очень ситуация",
-сказал он во время совместного брифинга с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд в Таллине.
По его словам, "диалог будет начат на нормандской встрече четырех лидеров в Париже. Как известно, встреча запланирована на 9 декабря.
Также Зеленский рассказал, о чем говорил с президентом РФ Владимиром Путиным накануне.
"По поводу разговора с Путиным - мы обсудили, что довольны, что к нам вернулись наши корабли. Обсудили вопросы, нет всего технического оборудования, которое было, чтобы РФ вернула все, что было, можно и больше... Мы не обсуждали темы нормандской встречи, этот диалог будет 9 декабря",
 - сказал глава государства.
"Мы обсуждали вопросы, нам нужно договориться о новом долгосрочном газовом договоре, это вопрос энергетической безопасности всей Европы",
 - добавил президент.

 

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