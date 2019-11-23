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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

Министр здравоохранения отметила увеличение темпов вакцинации в 1,5 раза

Категория: Новости

Министр здравоохранения отметила увеличение темпов вакцинации в 1,5 раза

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая отметила, что темпы вакцинации в стране выросли в 1,5 раза. Об этом она заявила в эфире политического ток-шоу “Свобода слова”.
Скалецкая связывает это с проведением “интенсивной вакцинальной кампании” в областях.

“Мы провели очень интенсивную вакцинальную кампанию в нескольких областях, где по определенным возрастным группам уровень вакцинации поднялся практически до 80%. И не получили ни единой негативной истории, когда что-то бы случилось и человек попал в реанимацию после того, как был вакцинирован”,
 – рассказала министр.
Скалецкая утверждает, что Украина сейчас вышла на уровень Европы и Америки, где на удовлетворенность состоянием своего здоровья и на его уровень влияет то, как граждане сами к нему относятся.

 

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