Министр здравоохранения отметила увеличение темпов вакцинации в 1,5 раза

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая отметила, что темпы вакцинации в стране выросли в 1,5 раза. Об этом она заявила в эфире политического ток-шоу “Свобода слова”.

Скалецкая связывает это с проведением “интенсивной вакцинальной кампании” в областях.



“Мы провели очень интенсивную вакцинальную кампанию в нескольких областях, где по определенным возрастным группам уровень вакцинации поднялся практически до 80%. И не получили ни единой негативной истории, когда что-то бы случилось и человек попал в реанимацию после того, как был вакцинирован”,

– рассказала министр.Скалецкая утверждает, что Украина сейчас вышла на уровень Европы и Америки, где на удовлетворенность состоянием своего здоровья и на его уровень влияет то, как граждане сами к нему относятся.

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