В Запорожской области без отопления остались детсады и школы

На данный момент в Запорожской области не отапливаются три объекта: два детских сада и один учебно-воспитательный комплекс. Об этом во время совещания в ОГА сказал директор Департамент ЖКХ и строительства ОГА Виталий Литвиненко.

Детский сад в Токмаке не отапливается из-за того, что сейчас там продолжаются работы по ремонту кровли, утеплению фасада и замене окон. Финансирование осуществляется немецкой организацией GIZ.



«Открытие детского сада запланировано на 15 декабря. Сейчас учебный процесс приостановлен, дети переведены в другие дошкольные учреждения»,

«Отопительный сезон только начался, а у нас уже проблемы. Дети не должны учиться под обогревателями или ездить в другие места»,

- отметил чиновник.В Веселовском районе из-за замены окон не отапливается и соответственно не работает детский сад «Вербиченька». Работы обещают завершить уже до конца этой недели.В Запорожском районе селе Юльевка без газа остался учебно-воспитательный комплекс. Произошла аварийная ситуация и учреждение отапливается электрообогревателями.По словам Литвиненко, его ведомство проводит ежедневный мониторинг. На сегодня в работе находится 99,8% котелен (602), отапливаются все 5215 жилых домов, 405 дошкольных учреждений, школы и все 67 больниц.- сказал глава области и добавил, что вопрос прохождения отопительного сезона в региона находится на его личном контроле.

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