Продюсер Марии Яремчук объяснил, куда пропала певица

Украинская певица Мария Яремчук ушла со сцены потому, что не была готова к большой популярности. Об этом в интервью “Зірковому шляху” заявил бывший музыкальный продюсер артистки Михаил Ясинский.

По словам наставника Яремчук, послы выхода нескольких песен и клипов, их творческий тандем начал “приносить свои плоды” и тот долгожданный успех, к которому артистка была не готова.



Она начала понимать, что начало получатся, но идет это все не туда. Нет, оно получается, но может привести туда, откуда потом уже не вернуться. Она просто вовремя это сделала. Ее мудрости и способности смотреть на ситуацию со стороны хватило для того, чтобы оценить происходящее и сказать:"Ой, оно сейчас будет приносить свои результаты, и я вырваться из этого уже не смогу". Мне нравилось то, что мы делали. Хотя, наверное, это не соответствовало ее внутренним переживаниям и внутреннему миру,

Я обращалась к помощи разных психоаналитиков, и никто мне не мог ничего сказать! Конечно, я психологически здоровый человек, но мне было сложно выходить на сцену! У меня начинались панические атаки. Я не стесняюсь об этом говорить! Были случаи, когда я не выходила на сцену, хотя для меня это вообще непонятно, ведь я всегда рвалась туда! Для меня каждый выход на сцену – это как маленькая смерть, как Голгофа! Немеет тело, хочется бежать,

- рассказал продюсер.Яремчук ушла со сцены и пропала из соцсетей в мае 2018. Тогда же в интервью программе "Дроздов" певица заявила, что причиной ее творческой паузы стал панический страх перед сценой.- поделилась эмоциями артистка.Мария - дочь народного артиста Украины Назария Яремчука. Девушке 26 лет. Популярность пришла к ней после участия в вокальном проекте “Голос країни”, где заняла 4 место. В том же году певица представила Украину на конкурсе молодых исполнителей "Новая волна 2012", став бронзовым призером. В 2013 году артистка представила страну на международном конкурсе “Евровидение”, где заняла 6-е место. В копилке у Яремчук 10 композиций и 8 видеоклипов. Самыми популярными среди них являются "Тебе я знайду", "Tick-Tock", "Ти в мені є".Артистка не любит говорит на тему личной жизни. После участия в проекте “Голос країни”, где ее звездным наставником был Александр Пономарев, в прессе писали об их романе. Хотя, сами артисты не подтверждали эту информацию.

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