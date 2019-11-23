Мужчина лишил жизни младшего брата за пульт от телевизора

Полицейские задержали жителя Арцизского района, который лишил жизни родного брата. Во время застолья между родственниками разгорелась словесная перепалка, в ходе которой 46-летний мужчина ударил младшего брата ножом в сердце.

От полученной травмы 41-летний потерпевший скончался на месте. Полицейским злоумышленник пояснил, что схватился за нож, потому что не поделил с братом пульт от телевизора. Как рассказал в.и.о. начальника отдела полиции Роман Галкин:



По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас подозреваемый задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Досудебное следствие продолжается, сообщает Арцизский отдел полиции в Одесской области.

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