 
Информация к новости
  • Просмотров: 69
  • Дата: Сегодня, 15:30
Сегодня, 15:30

Мужчина лишил жизни младшего брата за пульт от телевизора

Категория: Новости / Происшествия

Мужчина лишил жизни младшего брата за пульт от телевизора

Полицейские задержали жителя Арцизского района, который лишил жизни родного брата. Во время застолья между родственниками разгорелась словесная перепалка, в ходе которой 46-летний мужчина ударил младшего брата ножом в сердце.
От полученной травмы 41-летний потерпевший скончался на месте. Полицейским злоумышленник пояснил, что схватился за нож, потому что не поделил с братом пульт от телевизора. Как рассказал в.и.о. начальника отдела полиции Роман Галкин:

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас подозреваемый задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Досудебное следствие продолжается, сообщает Арцизский отдел полиции в Одесской области.

 

Источник



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать