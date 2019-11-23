Лукашенко заявил, что Крым «неправильно» передали Украине при СССР

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что Крым "неправильно" передали Украине во времена СССР. Об этом сообщается на официальном сайте президента Беларуси.

Уточняется, что подобное утверждение Лукашенко высказал, проводя параллели между передачей Крыма Украинской Советской Социалистической Республике в 1954 году и возможной передачей во времена СССР Калининградской области Белорусской Советской Социалистической Республике, которая якобы обсуждалась на высшем уровне правительством Советского Союза.



“Я и Ельцину, и Владимиру Владимировичу часто говорил, когда обсуждали какие-то проблемы: Калининград – это наша область, мы за нее отвечали и отвечаем прежде всего, а не Россия. Путин говорит: “Я не против”. А в этом большая история. Еще в советские времена, когда была единая страна, много было разговоров на самом высоком уровне о том, чтобы присоединить Калининградскую область к Беларуси. Тогда было все равно. Может, хорошо, что не сделали, потому что Крым присоединили к Украине – оказалось, что “неправильно” сделали”,

– сказал он на встрече с губернатором Калининградской области Российской Федерации.

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