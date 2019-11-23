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  • Дата: Сегодня, 18:00
Сегодня, 18:00

На сайте Кремля вместо фото Зеленского поставили Голобородько

Категория: Новости

На сайте Кремля вместо фото Зеленского поставили Голобородько

Страница на сайте Кремля, посвященная президенту Украины Владимиру Зеленскому, проиллюстрирована фотографией персонажа из сериала "Слуга народа" Василия Голобородько, роль которого до назначения исполнял украинский лидер.

В связи с этим принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета "Ведомости" направила запрос в пресс-службу Кремля, однако ответа пока не получила.

Отметим, Зеленский ранее заявлял, что у него с Голобородько есть общие черты - с персонажем сериала его объединяют одинаковые ценности и стремление улучшить жизнь украинцев. При этом он отметил, что в отличие от своего прототипа он не ездит на работу на велосипеде, а также имеет успешный бизнес.

"Слуга народа" - телесериал от Студии Квартал 95 на канале 1+1 со слоганом "История следующего президента". Премьера состоялась четыре года назад. Из-за популярности и охвата аудитории сериал сыграл пока еще не до конца оцененную экспертами роль в смене власти в Украине в 2019 году через президентские и парламентские выборы.

 

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