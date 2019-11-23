Истории возвращены имена хорватских солдат, павших в Великой войне

15 ноября в Одессу прибыла делегация из Республики Хорватия во главе с чрезвычайным и полномочным послом г-жой Аницей Джамич и представителями ветеранской организации UDRUGA HVIDR-a NZI-NZZ.

Основным поводом послужило окончание работ по установке мемориальной плиты на католическом участке 2-го Христианского кладбища Одессы, изготовленной в г. Загреб в память о хорватских воинах, служивших в период 1914-1918 гг. в составе австро-венгерских войск, а также по случаю минувшего 100-летия окончания Первой мировой войны.

Также была проведена церемония возложения цветов к уже восстановленному в 2018 году мемориалу на месте захоронения 21 солдата Австро-Венгерской короны, прибывших в Одессу в составе ограниченного контингента в 1918 году.

Реализация этого проекта стала возможной благодаря долгой совместной работе украинских и хорватских единомышленников и коллег, в основу которой легла инициатива полковника Валентино Райковича (Valentino Rajkovića), прадед которого, младший офицер Вид Райкович (Vid Rajković), в период Первой мировой войны служил в австро-венгерской армии.

В 1916 г. во время масштабных боёв в Галиции, закончившихся легендарным Брусиловским прорывом, Российской императорской армией было взято в плен около 45 тысяч военнослужащих австро-венгерских и германских императорских войск, среди которых и оказался уроженец Хорватии Vid Rajković.

Вместе с остальными военнопленными он попал в один из лагерей, расположенных в то время в Одессе. По окончании войны ему посчастливилось вернуться на родину, где впоследствии благодаря инициативе его правнука по его воспоминаниям и по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны была издана книга First World war. A hundred years later. Наша первая встреча с хорватскими гостями состоялась в июне 2018 года, когда мы вместе с австрийской стороной готовились к восстановлению памятника на месте захоронения 21 австро-венгерского воина из состава ограниченного контингента, находившегося в 1918 году в Одессе, под командованием фельдмаршал-лейтенанта Эдварда Эдлера фон Бёльца. Благодаря усилиям украинской стороны: историка А.А. Сурилова, Фонда им. И. Куриса, вместе с доктором наук из Загреба Ивицей Панчичем (Ivica Pančić PhD) были изучены архивные списки погибших австро-венгерских солдат. С высокой долей вероятности можно утверждать, что среди 21 погибшего были уроженцы Хорватии.

В связи с этим возникла идея об установке мемориальной плиты возле восстановленного в 2018 году памятника.

Более года ушло на организационные вопросы, включая переписку между посольством Республики Хорватия в Украине и муниципалитетом Одессы для того, чтобы мемориальная плита была всё-таки установлена на католическом участке 2-го Христианского кладбища.

В ближайшее время хорватской стороной будет согласована дата проведения официальной торжественной церемонии открытия этого мемориала, ставшего ещё одним важным фрагментом истории Великой войны, а также ещё одним фактором укрепления отношений между нашими странами.

Уже на следующий день г-жа посол по приглашению академика С.В. Кивалова посетила Национальный университет «Одесская юридическая академия», где с интересом ознакомилась с его историей и жизнью на современном этапе, а также обсудила вопросы перспективного сотрудничества с университетом города Загреба.