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  • Дата: Сегодня, 18:30
Сегодня, 18:30

Зеленскому в Эстонии подарили велосипед

Категория: Новости / Политика

Зеленскому в Эстонии подарили велосипед

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила Президенту Украины Владимиру Зеленскому велосипед во время официального визита. Об этом сообщает издание “Слово и дело”.
Уточняется, что помимо велосипеда, Зеленскому также подарили банку меда. В ответ Президент Украины подарил Кальюлайд украинскую вышиванку.

Как сообщает пресс-служба Офиса Президента Украины, Владимир Зеленский с супругой сегодня находятся с официальным визитом в Эстонии. Ранее глава государтсва рассказывал, что ему не разрешают ездить на работу на велосипеде.

 

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