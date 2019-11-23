Зеленскому в Эстонии подарили велосипед

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила Президенту Украины Владимиру Зеленскому велосипед во время официального визита. Об этом сообщает издание “Слово и дело”.

Уточняется, что помимо велосипеда, Зеленскому также подарили банку меда. В ответ Президент Украины подарил Кальюлайд украинскую вышиванку.

Как сообщает пресс-служба Офиса Президента Украины, Владимир Зеленский с супругой сегодня находятся с официальным визитом в Эстонии. Ранее глава государтсва рассказывал, что ему не разрешают ездить на работу на велосипеде.

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