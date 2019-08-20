Алхимией финансовых «долгов» крадинга банкротят Украину: «экономисты» обедняют верящих...

Авторитетный спекулянт «финансами» Дж. Сорос, хвалебно назвал этот бизнес «алхимией». Правота его суждения доказана, увы, историей расстройства платежной системы Украины. Хотя виновные в том предпочитают именоваться «экономистами»-«финансистами», но ведут нашу державу к банкротству кабалистскими «схемами» займов, не единожды уронив уровень доходов большинства народа (кроме самих «алхимиков финансов»). А способствовали такой беде два внутренних «фактора»: предательство «барыг» + игнорирование многими согражданами (в т. ч. занимающими выборные должности) признаков «мошенничества» в разорении Украины уловками «кредиторов». К счастью, вторую причину нашего обеднения пресечь не сложно: надо поумнеть, изучая суждения, «альтернативные» тем, какими нас дурят. Это посильно любому умственно здоровому патриоту (что доказуемо ознакомлением с фактами и курьезами, изложенными ниже).

Долговики углубляют «яму»

Материально-финансовое состояние ныне живущих в Украине незримо «урезается» и подвержено риску уценки («девальвации») из-за наращивания (до 1,9 триллиона грн. в конце сентября с. г.) группой финансистов внешних и внутренних долгов государства. На их «погашения» тратят средства госбюджета в возрастающей прогрессии, но эту тревожную правду от граждан норовят таить.

Так, уполномоченный Кабмина по вопросам госдолга» Юрий Буца (без лишнего шума назначенный 26.07.2018 на этот ключевой пост прежним премьер-министром В. Гройсманом) на пресс-конференции 14. ноября даже заявил обнадеживающую «весть», будто размер госдолга Украины «снизился» (почти на 20%) . Правда, это «снижение» – не реальных сумм, а их соотношений с квази-показателем «Валовый внутренний продукт» (ВВП).

По факту же – продолжается «наращивание» учитываемого финансистами долга. И чиновники КМУ (в обновленном составе) почему-то намерены не прекращать это, а расширять.

Тот же Ю. Буца огласил один из планов новых внешних заимствований в 2020 году на сумму $4,9 млрд. (и внутренних – на $8,4 млрд.). Правда ранее глава Минфина Маркарова оглашала намерение одолжить в 2020 году гораздо больше (порядка $15,3 млрд.), а она более влиятельна, чем «долговик» Ю. Буц (сторонящийся публики отпрыск отставного VIP-чиновника со Львовщины).

Зато уже уточнен (согласован с иноземными финансистами) план трат в 2020 из госбюджета на «гашение» внешних долгов. Всего по этой статье готовятся выплатить $15,4 млрд., из которых $5,1 млрд. – ростовщический «процент» (прибыль) иноземных займодателей...

Недешево обходятся народу Украины рискованные «игры» прежних и нынешних распорядителей финансов страны. При этом «чистота» схем расчетов и отбора фактов, принимаемых в расчет, вызывает всё больше сомнений: впору создавать следственную группу из спецов НАБУ и СБУ, не оставляя контроль за этим делом на откуп чинуш с сомнительными связями и банковскими «сбережениями» за границей.

Нужна ревизия «долгов» Украины

Общеизвестно, что попытку «самоуправления» Украиной с конца 1991 г. начали с разорительной акции: «арестовали» и девальвировали банковские сбережения десятков миллионов добропорядочных граждан. Та махинация сродни «ограблению века», но возмещать согражданам нанесенные убытки ныне правящие даже не обещают: открестились от того деяния, как от «стихийного бедствия». В последующем миллионы украинских вкладчиков («физлиц» и предприятий) не раз терпели убытки из-за крупных уценок национальной валюты, разного рода банкротств банков, финансовых «пирамид», недоплат пособий, пенсий и субсидий от государства и т. п.. И ко всем таким «внутренним» долгам чиновники демонстрирую «отношение плёвое».

Иное дело – обязательства перед влиятельными иноземцами: учитывают (беря в расчет) любые их претензии, а «рекомендации правительству» порой считают более важными, чем нормы Конституции Украины. Привилегии этим «партнерам» в ряде случаев признаны официально: например, для представителей (частного) «Европейского банка реконструкции и развития» (ЕБРР), всё более активно вмешивающегося («интегрируясь») в деятельность КМУ, МФУ, органов местного самоуправления. Этими нарушениями антимонопольного законодательства и правил «честной конкуренции» чиновники (зачем-то?) сузили себе свободу маневра в выборе источников и условий заимствования финсредств.

Более того, добавляется фактов наличия странных неформальных («коррупционных»?) связей между отдельными украинскими чинами и финучреждениями, рядящимися в «праведников» и «блюстителей порядка» в экономике.

Верная примета, что «накрутки» долгов Украины перед иноземными алхимиками финансов совершены «сомнительными» приемами — факт бегства экс-главы НБУ Н. Гонтаревой в Лондон (к крышующим?). Там эта соучастница многих банкротств и растраты госзаймов Украины успешно избегает допросов украинских правоохранителей, практически, не рискуя подвергнуться «экстрадиции» или заочному осуждению (за злоупотребление служебным положением, например). Причём, в Лондоне таких перебежчиков-суперагентов привечают лучше, чем, например, в США, где экс-премьеру Украины П. Лазаренко «впаяли» тюремный срок и конфискацию львиной доли добытых в Украине средств (без репатриации последних, как уповали наивные).

Критически наросла и масса (доказательных) фактов причинения вреда разным группам украинских граждан из-за выполнения госчиновниками ряда противоречивших законодательству Украины «рекомендаций» и «правил», диктуемых зарубежными ростовщиками. Если бы пострадавшие надлежаще составляли встречные иски (на возмещение вреда), то сумма их долгов могла бы превзойти то, что ныне начислено Украине. Самая веская причина для такой смены «сальдо» – частое укрывательство в зарубежных юрисдикциях средств, незаконно выведенных из страны (в т. ч. «преступно нажитых») отдельными лицами. Но заслуживают внимания и «схемы», практикуемые против украинцев – тотально.

«Схемы» обеднения украинцев

Хитроватые алхимики финансов предпочитают тогу «кредиторов» (т. е. «доверяющими» свои деньги), хотя в отличии от былых ростовщиков (типа ретроградной старушки из романа «Преступление и наказание») они не только берутся надзирать за тем, как заемщик тратит заимствуемые у них средства, но и взяли за правило указывать («должникам») как именно те «должны» распоряжаться суммами, за которые потом платят «проценты». Подобное добавляет выгод ростовщикам, зато не раз уже применялось во вред украинцам.

Так, алхимики из ЕБРР не скрывают, что в 2015 году навязали правительству Украины (во главе с А. Яценюком) «связанный кредит» на сумму $300 млн. для закупок природного газа «на еврорынке» (т. е. у иноземных компаний, часто связанных с ростовщиками, дающими займ). В результате такие закупки, не первый год приносят доход неким частным компаниям, а правительство-заемщик и те траты, и переплату «процентов» по займу возмещает за счёт... удорожания отпускных цен на газ при поставках «внутренним потребителям» (жителям и промышленникам Украины). Т. е. таким «кредитованием» миллионам украинских домохозяйств и тысячам предприятий причинен явный (доказуемый юридически) ущерб.

Еще разорительней (для украинцев) стала внедренная при президенте В. Януковиче и премьер-министре Н. Азарове бизнес-схема «развития альтернативной энергетики». Для сооружения и эксплуатации планово-убыточных ветровых и солнечных электростанций тоже занимали (без тендеров) деньги у засевшего в Украине клана алхимиков, а основную их сумму потратили на... закупки у определенных западных фирм оборудования и прочих услуг. Возмещать те траты + убытки от размещения пространных солнечных электростанций (СЭС) и др. преобразователей «возобновляемых источников энергии» (ВИЭ) решено было незатейливым методом: доплачивать этим «энергетикам» субсидии за счет доходов от продаж электроэнергии, производимой (находящимися в госсобственности) атомными и гидроэлектростанциями. Затем в 2014 году применили и второй приём «расчетов» по этой схеме: стали повышать «тарифы» на электроэнергию для все тех же «внутренних потребителей». Причем, увлекшиеся тарифным произволом, приняли даже (применяемый с 01.07.2019) специальный закон для «освобождения» цен на эксклюзивном (без участия АЭС и ГЭС) «рынке электроэнергии», где прописали невиданное: ежедневно меняемый (на «внутрисуточном рынке») «тариф», хотя само это понятие означает — неизменную, фиксированную сумму платежей (что практикуют в традиционном виде и при оплате, например, услуг работников ДТЭК).

А в начале с. г. алхимики нашли новую схему долгового обогащения в Украине: через Еврокомиссию («правительства» ЕС) предложено правительству Украины (как и другим из шестерки государств-членов программы «Восточного партнерства») соорудить на своей территории дороги и другие объекты инфраструктуры, нужные ЕС для соединения их Трансевропейской транспортной сети (TEN-T) с – внешними. Оплачивать это предложено за счёт средств (на сумму 12,8 млд. евро), которые власти Украины и остальных «ост-партнеров» одолжат у… европейских ростовщиков. Вероятно, лоббировать эту затею будут 22 ноября в Лондоне на заседании «1-го инвестиционного саммита» ЕБРР для стран Восточного партнерства, куда убывает с «рабочим визитом» премьер-министр А. Гончарук с рядом помощников. Там и решат, сколько добавить долгов украинцам.

Но, если иноземные «кредиторы» понуждают исполнять их планы, то (по законам честного бизнеса) они же должны принять на себя – и коммерческие риски, и издержки платы ростовщикам. Увы, украинские чиновники о том боятся даже заикнуться и покорно исполняют даже такие явно кабальные аферы, как «удавка Яресько».