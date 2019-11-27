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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

Сегодня в Одессе проверят сирены и громкоговорители

Категория: Новости

Сегодня в Одессе проверят сирены и громкоговорители

Сегодня, 27 ноября, с 10:00 до 16:00 в Одессе будет проведена комплексная проверка территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения с запуском электросирен и громкоговорителей, сообщает пресс-служба горсовета.

Информация предоставлена с целью предотвращения возможных недоразумений среди населения при прерывистом звучании электросирен.

Обо всех случаях несанкционированного включения электросирен необходимо сообщать дежурному службы гражданской защиты города по телефону: 748-15-09.



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