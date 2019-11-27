Нацбанк Украины обновит банкноты номиналом 50 и 200 грн

Обновленная банкнота номиналом 50 гривен будет введена в обращение в Украине 20 декабря 2019 года, а уже в начале следующего года, а именно 25 февраля, НБУ запустит в оборот обновленную купюру номиналом 200 гривен.

Как будут выглядеть обновленные банкноты, уже показали в пресс-служба Национального банка Украины, сообщает Соцпортал.

Здесь отметили, что после изменения дизайна купюр мошенникам будет сложнее их подделать.

Во всем мире центральные банки время от времени меняют дизайн и систему защитных элементов банкнот, чтобы они оставались надежными и защищенными. Ведь периодическое обновление денежных знаков минимизирует риск, что мошенникам удастся их подделать. Национальный банк Украины — не исключение. Современная система защитных элементов наших банкнот находится на одном уровне с системами защиты ведущих валют мира (например, евро или долларов США). Благодаря этому уровень подделки украинских денег — стабильно низкий,

— заявили в НБУ.

В НБУ напомнили, что дизайн 50-гривневой банкноты в Украине на менялся с 2004 года, а дизайн 200 гривен — с 2007 года. Обновленные банкноты будут прежнего размера, неизменной останется и их цветовая гамма, а вот уровень зашиты усилится.

Так, улучшена рельефность элементов печати, в частности элемента для людей с недостатками зрения. Изменены и усовершенствованы ультрафиолетовая и инфракрасная защита, серийный номер черного цвета выполнен шрифтом с переменной высотой знаков и расположен вертикально вдоль правого края обратной стороны банкноты, — рассказали в НБУ. — Кроме того, на обновленной банкноте номиналом 200 гривен использованы два инновационных защитных элемента. Один из них — это оптически переменный элемент SPARK, который выполнен в виде стилизованного изображения водяной лилии и должен постепенно менять цвет при изменении угла наклона банкноты. Другой — "оконная" защитная лента, которая содержит изображения номинала и графического знака гривны. Если менять угол наклона банкноты, наблюдается кинетический эффект — меняется направление движения ее фонового изображения,

- рассказали в пресс-служба Национального банка Украины.