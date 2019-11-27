Турция возобновила военную операцию в Сирии

Совет национальной безопасности Турции возобновил военную операцию на севере Сирии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.
Как отмечается, операция будет продолжаться, "пока не достигнет своих целей".
Турция также рассчитывает, что США и Россия как можно скорее выполнят свои договоренности с Анкарой по очистке террористов из районов северной Сирии.
Напомним, Соединенные Штаты Америки возобновили на территории Сирии антитеррористическую операцию против террористической организации "Исламское государство". В частности, 22 ноября американские военные провели масштабную операцию против боевиков ИГИЛ в провинции Дейр-эз-Зор.
Кроме того, президент Турции Реджеп Эрдоган заявлял, что в пятницу, 1 ноября, турецкие и российские военные начали совместное патрулирования вблизи "безопасной зоны" на северо-востоке Сирии.