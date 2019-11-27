Турция возобновила военную операцию в Сирии

Совет национальной безопасности Турции возобновил военную операцию на севере Сирии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.

Как отмечается, операция будет продолжаться, "пока не достигнет своих целей".

Операция "Источник мира", начатая в прошлом месяце, которая способствует миру и стабильности в регионе, продлится до тех пор, пока не достигнет своих целей, принимая все меры для предотвращения вреда гражданским лицам,

- говорится в заявлении Совета.

Турция также рассчитывает, что США и Россия как можно скорее выполнят свои договоренности с Анкарой по очистке террористов из районов северной Сирии.

Мы призываем международное сообщество поддержать борьбу Турции, которая направлена на безопасное и добровольное возвращение сирийцев в свою страну без какой-либо дискриминации по этнической принадлежности или религии,

- заявили в турецком Совбезе.

Напомним, Соединенные Штаты Америки возобновили на территории Сирии антитеррористическую операцию против террористической организации "Исламское государство". В частности, 22 ноября американские военные провели масштабную операцию против боевиков ИГИЛ в провинции Дейр-эз-Зор.

Кроме того, президент Турции Реджеп Эрдоган заявлял, что в пятницу, 1 ноября, турецкие и российские военные начали совместное патрулирования вблизи "безопасной зоны" на северо-востоке Сирии.