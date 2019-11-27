В Японии создали прибор, который тестирует 13 типов рака по капле крови

Компания Toshiba разработала способ диагностики более десяти онкозаболеваний, точность которого достигает 99%. Он требует лишь каплю крови. Компания планирует провести необходимые исследования, чтобы через несколько лет персональные тестеры могли применяться везде

Технологию представили на пресс-конференции Toshiba, которую показал канал NHK, передает UA.NEWS. Чтобы полноценно проанализировать 13 типов заболеваний (рак печени, кишечника, пищевода, желудка, груди, поджелудочной железы, мочевого пузыря и проч.) портативному тестеру нужна одна капля крови. Результат тестер выдает в течение двух часов. Метод основан на определении типов и концентрации малых некодирующих молекул РНК — это маркеры раковых клеток. В Toshiba уверяют, что так можно выявить рак на ранних стадиях до образования метастаз.