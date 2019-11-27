Премьер запустил в Украине кампанию по вакцинации

Премьер-министр Алексей Гончарук поручил главам ОГА начать информационную кампанию о пользе вакцинации и опасности инфекционных болезней. Об этом глава Кабмина сообщил в Facebook, передает Корреспондент.net.
По словам премьера, каждый второй взрослый в Украине не вакцинирован от дифтерии, среди детей прививки сделали 65%.
В то же время, показатели вакцинации против кори, паротита и краснухи значительно выше, например, среди детей до года − 76% вакцинированных, до 6 лет − 87%.
Такую разницу Гончарук объясняет тем, что после вспышки кори в прошлом году "все вдруг побежали прививаться".
Учитывая ситуацию в стране, премьер-министр на селекторном совещании поручил руководителям облгосадминистраций "начать широкую информационную кампанию о пользе вакцинации и рисках распространения инфекционных болезней".
Также он подчеркнул, что в Украине достаточно вакцин, но существует проблема с их хранением.