Премьер запустил в Украине кампанию по вакцинации

По словам премьера, каждый второй взрослый в Украине не вакцинирован от дифтерии, среди детей прививки сделали 65%. Премьер-министр Алексей Гончарук поручил главам ОГА начать информационную кампанию о пользе вакцинации и опасности инфекционных болезней. Об этом глава Кабмина сообщил в Facebook , передает Корреспондент.net

В то же время, показатели вакцинации против кори, паротита и краснухи значительно выше, например, среди детей до года − 76% вакцинированных, до 6 лет − 87%.

Такую разницу Гончарук объясняет тем, что после вспышки кори в прошлом году "все вдруг побежали прививаться".

Учитывая ситуацию в стране, премьер-министр на селекторном совещании поручил руководителям облгосадминистраций "начать широкую информационную кампанию о пользе вакцинации и рисках распространения инфекционных болезней".

Также он подчеркнул, что в Украине достаточно вакцин, но существует проблема с их хранением.