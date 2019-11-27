США внесут мексиканские наркокартели в список террористических организаций – Трамп

США работают над внесением в список террористических структур мексиканские наркокартели, сообщил президент США Дональд Трамп.
В соответствии с американским законодательством, запрещено оказание помощи и поддержки членам организации, признанной в США террористической структурой. Они также лишаются права въезда в США. Финансовые учреждения, которые располагают средствами террористических организаций, должны их заблокировать и сообщить об этом Минфину.
Ранее в ноябре Трамп в твиттере предложил Мексике "вести войну с наркокартелями и стереть их с лица земли".