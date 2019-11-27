США внесут мексиканские наркокартели в список террористических организаций – Трамп

США работают над внесением в список террористических структур мексиканские наркокартели, сообщил президент США Дональд Трамп.

Они будут внесены. (...) Я работал над этим в течение последних 90 дней. Вы знаете, это не так просто, вы должны пройти через процесс",

- сказал Трамп в интервью радиоведущему Биллу О'Райли, передает "Интерфакс-Украина"

В соответствии с американским законодательством, запрещено оказание помощи и поддержки членам организации, признанной в США террористической структурой. Они также лишаются права въезда в США. Финансовые учреждения, которые располагают средствами террористических организаций, должны их заблокировать и сообщить об этом Минфину.

Ранее в ноябре Трамп в твиттере предложил Мексике "вести войну с наркокартелями и стереть их с лица земли".